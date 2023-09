Agropoli: tutto pronto per la “Notte Blu on the Beach” sul lungomare San Marco e via Risorgimento. Ecco il piano traffico e sosta

Oggi, sabato 16 settembre, sul lungomare San Marco e via Risorgimento torna l’attesissima “Notte blu on the beach”. Il programma prevede musica live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada, shopping.

La manifestazione ricorre quest’anno per festeggiare il riconoscimento, per la città di Agropoli, della 24esima Bandiera blu per le spiagge e l’undicesimo consecutivo nella categoria degli approdi turistici.

L’inizio della serata è previsto alle 20.30.

Il piano traffico

Dalle ore 19:00 di questa sera a domenica 17 settembre 2023 fino alle ore 02:00 e, comunque, fino al termine dell’evento “Notte blu on the beach”, ad Agropoli, saranno interdette al traffico veicolare via Risorgimento e via San Marco. Sarà vigente il divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la carreggiata (su entrambi i sensi di marcia), dalla via San Marco, intersezione via della Lanterna, fino all’incrocio di via Risorgimento con via Benedetto Croce.

Per gli spostamenti verso le altre località a sud e a nord di Agropoli è consigliato l’utilizzo della SS 18 Var. Uscita consigliata per l’accesso alla città di Agropoli è lo svincolo Agropoli Sud.

Ordinanza Polizia Municipale

Con apposita ordinanza del comandante della Polizia Municipale, magg. Antonio Rinaldi, sono adottate le seguenti prescrizioni:

Per il traffico veicolare proveniente da Salerno e diretto verso Agropoli centro:

1. intersezione via San Marco con via della Lanterna: obbligo di svolta a sinistra verso via Bolivar;

2. regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario;

3. intersezione via Montessori con via Padre Giacomo Selvi: obbligo a proseguire dritto su via Selvi; 4. intersezione via Voso con via Monzo: obbligo a proseguire a sinistra su via Monzo;

5. intersezione via Bonora con via Monzo: obbligo a proseguire dritto su via Monzo;

6. intersezione via Giotto con via Tintoretto: obbligo di svolta su via Tintoretto.



Per il traffico veicolare proveniente da Vallo della Lucania e diretto verso il lungomare San Marco:

1. intersezione via Risorgimento via Benedetto Croce: obbligo si svolta su via B. Croce o via Gagarin; per i veicoli in uscita da via Gagarin: obbligo di svolta su via B. Croce o verso Agropoli centro, via De Gasperi;

2. intersezione via Montessori con via Padre Giacomo Selvi: obbligo a proseguire dritto verso sottopasso ferroviario direzione via degli Ulivi;

3. regolamentazione del traffico mediante senso unico alternato con semaforo mobile per il tratto di strada compreso tra via degli Ulivi e via Padre Giacomo Selvi, in corrispondenza del sottopasso ferroviario;

4. intersezione via della Lanterna con via San Marco: obbligo a proseguire a destra direzione Salerno.

Parcheggi consigliati

Piazza Gallo, via Bolivar, via Vienna, via Padre Giacomo Selvi (parcheggio sopraelevato) e area di sosta alle spalle del plesso scolastico di via Verga.