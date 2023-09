Ad Agropoli si respira ancora aria d’estate: tutto pronto per la “Notte Blu on the beach”

Dopo il successo della “Notte blu in the city” nel centro cittadino di Agropoli, dello scorso 22 agosto, sabato 16 settembre si replica sul lungomare San Marco e via Risorgimento con l’attesissima “Notte blu on the beach”. Il programma prevede musica live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada, shopping. La manifestazione ricorre quest’anno per festeggiare il riconoscimento, per la città di Agropoli, della 24esima Bandiera blu per le spiagge e l’undicesimo consecutivo nella categoria degli approdi turistici.

Il programma

Lo start è previsto alle 20.30. Il format prevede più postazioni musicali dislocate in vari punti del lungomare. Saranno coinvolte diverse fasce di età con laboratori per bambini, musica live e dj set, performance varie, postazioni di liscio, tango, tip tap e tanto altro.

Le dichiarazioni

«Dopo il bagno di folla della Notte blu in centro, accendiamo il divertimento sul lungomare. Abbiamo pensato ad una serie di iniziative che sapranno intrattenere e divertire coloro che vorranno vivere una notte magica a due passi dal mare. L’iniziativa sarà un motivo in più per i nostri affezionati ospiti di trascorrere qualche giorno di relax ad Agropoli, complici anche le alte temperature di questi giorni che consentono di vivere al meglio le nostre spiagge e il nostro mare, oltre alla città tutta» è il commento all’unisono del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella.