Agropoli, il commento del Comune: «La notte blu è stata un successo»

È stata un grande successo la Notte blu in the city che si è svolta ieri sera nel centro di Agropoli. Lo dicono da palazzo di città. Numerose le attrazioni presenti nelle diverse aree del centro, per bambini e adulti. Ma il momento preferito è stato il Revival, che ha fatto ballare e divertire le migliaia di persone accorse. Un bel colpo d’occhio vedere Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi, commento dall’Ente, che ha visto scatenarsi sulle note di famosi brani degli anni ’70 e ’80. Non è mancato un omaggio a Toto Cotugno, scomparso nella giornata di ieri.

Lo svolgimento della serata

Ad aprire la serata, invece, sempre sul palco centrale installato in Piazza Vittorio Veneto si è tenuta la consegna simbolica della 24esima Bandiera blu (alla quale era dedicata la serata) ai titolari degli stabilimenti balneari. Una festa riuscita alla quale ne seguirà presto un’altra, la “Notte blu on the beach”, nel mese di settembre, sul lungomare.

Le parole dell’assessore Apicella

“Un’altra serata da incorniciare quella di ieri sera, dedicata alla Notte blu. Migliaia di persone hanno affollato il centro per le tante occasioni di intrattenimento e divertimento. E le belle serate non finiscono qui. Ce ne saranno ancora tante da vivere, per tutti i gusti, in questa stupenda estate” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella