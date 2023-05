Agropoli, trovato bambino da solo in strada: affidato ai carabinieri

È stato affidato ai carabinieri un bambino di circa cinque anni trovato a camminare da solo in strada. È accaduto questa mattina intorno alle 11 ad Agropoli, in via Dante Alighieri, l’arteria che dalla frazione Madonna del Carmine arriva allo scalo ferroviario.

Bambino solo in strada: il caso

Stando al racconto dei testimoni il piccolo stava camminando da solo sul marciapiede.

Due passanti si sono accorti della sua presenza e incuriositi dal fatto che si trovasse da solo nonostante l’età, lo hanno avvicinato e fermato provando a capire dove si stesse dirigendo e perché non fosse in compagnia di un adulto. Poi altre persone lo hanno raggiunto per provare a dargli la necessaria assistenza.

Il piccolo, pare di origine straniera e spaventato per la situazione, non è riuscito a raccontare dove stesse andando, né chi fossero i genitori.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto è stato quindi richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli, che lo hanno fatto salire sulla volante e si sono occupati di lui in attesa di poter individuare la sua famiglia e riaffidarlo alla mamma che intanto lo cercava in zona senza esito.

Da comprendere perché il bambino si trovasse in via Dante Alighieri da solo e come mai si fosse allontanato dalla sua abitazione.