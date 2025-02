Agropoli: “Star bene insieme”: un incontro sulla tematiche del bullismo

Il comune di Agropoli, su proposta dell’assessorato alle Politiche Giovanili e in collaborazione con la U.O.S.D. dell’ASL di Salerno, organizza “Star bene insieme: educazione emozionale e sane relazioni” in occasione della giornata di sensibilizzazione sulla tematica del bullismo e cyberbullismo.

L’appuntamento

Si tratta di una giornata informativa destinata agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Gino Rossi Vairo di Agropoli che si terrà il 20 febbraio alle ore 10 presso l’aula magna dell’istituto alla presenza di illustri relatori. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Famiglia, Infanzia e Diritti degli Animali Elvira Serra, ci saranno gli interventi della dirigente U.O.S.D. ASL Salerno, Rosa Maria Zampetti, del dirigente strutture organizzative Unità Operativa Assistenza Sanitaria DS 70, Giovanni Nicoletti, del Capitano del Comando Compagnia Carabinieri della stazione di Agropoli, Giuseppe Colella.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Gli atti di bullismo subìti a scuola sono sempre più frequenti nella fascia d’età 11 – 13 anni così come il cyberbullismo in preoccupante crescita, non possiamo quindi restare indifferenti. Attraverso un confronto tra alunni ed esperti del settore intendiamo generare consapevolezza nei ragazzi che subiscono o agiscono il fenomeno».

L’assessore alle Politiche Giovanili, Elvira Serra sull’incontro: «Seguendo le direttive del Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola del Miur, abbiamo organizzato questo incontro in sinergia con la U.O.S.D dell’Asl di Salerno, che ringraziamo per il prezioso contributo così come il dirigente scolastico, Bruno Bonfrisco, che ha deciso di ospitare la manifestazione coinvolgendo attivamente gli studenti».