Bullismo e cyberbullismo: se ne è discusso in un convegno a Caselle in Pittari | VIDEO

Tenere i riflettori sempre accesi sul Bullismo e sul Cyberbullismo con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su un tema che ormai si sta espandendo a macchia d’olio. È questo l’obiettivo del convegno tenutosi questa mattina a Caselle in Pittari, organizzato dall’associazione culturale “Valorizziamo Caselle’, e sostenuto dell’amministrazione comunale e dagli istituti scolastici “Teodoro Gaza” e “Leonardo Da’ Vinci” di Sapri.

Le rassicurazioni

“Uno dei terreni fertili del bullismo e del cyberbullismo è proprio il silenzio e l’indifferenza quindi bisogna rompere questo muro – ha affermato il Dirigente scolastico Corrado Limongi – I giovani devono capire che ci sono istituzioni, organizzazioni e associazioni che possono dare una mano per sconfiggere questa piaga e farli uscire da questo stato di malessere e di disagio in cui cadono”. Un incontro dunque che ha visto la presenza anche del Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo, sempre molto attento alle tematiche giovanili.

Importante parlarne ai giovani

“Noi da sempre siamo molto attenti a queste tematiche e non è la prima volta che, con diversi relatori, affrontiamo questa problematica e organizziamo incontri con le scuole – ha poi aggiunto il primo cittadino Nuzzo – È importante e utile parlare di un fenomeno che è in continua espansione. Un fenomeno che probabilmente nelle nostre realtà ha numeri inferiore rispetto a quelli delle grandi metropoli ma che comunque è presente. Tutto questo anche a seguito dell’avvento della tecnologia che ha permesso al fenomeno di espandersi anche nelle nostre piccole realtà. Dunque è importante parlarne perché questi fenomeni nascono da un disagio giovanile che c’è adesso ma c’è sempre stato”.