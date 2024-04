Agropoli: sopralluogo per la camera iperbarica. Il 20 aprile la conclusione delle procedure per l’acquisto

Prosegue l’iter per dotare l’ospedale di Agropoli di una camera iperbarica. Venerdì 16 marzo c’è stato un sopralluogo da parte di personale dell’Asl Salerno per individuare l’area dove verrà installata. Il 20 di aprile si concluderanno le procedure per l’acquisto. L’apparecchiatura costerà circa 4 milioni di euro, tre dei quali stanziati dal Governo e la parte restante dalla regione Campania.

Cos’è la Camera iperbarica

La camera iperbarica è una capsula all’interno della quale si respira ossigeno a una pressione di gran lunga superiore a quella atmosferica, pertanto permette di aumentare la concentrazione di ossigeno nei tessuti dell’utilizzatore, anche in quelle zone del corpo che sono scarsamente vascolarizzate. La terapia iperbarica accelera il processo di guarigione dei tessuti e può essere utilizzata per una vasta gamma di problematiche mediche, tra cui le lesioni croniche, le infezioni, le malattie della pelle e molte altre.

La funzione

Ad Agropoli l’apparecchiatura non sarà utilizzata per le emergenze, ma per i pazienti che hanno bisogno di terapie programmate. Agropoli diventerà quindi il punto di riferimenti per il territorio a sud di Salerno.

Era il 2021 quando il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, annunciò l’attivazione di una camera iperbarica ad Agropoli. Tre anni dopo l’iter sta per concludersi.