Camera iperbarica presso l’ospedale agropolese, De Luca: “la programmazione sarà mantenuta” | VIDEO

“Tutto quello che è programmato sarà mantenuto“. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ai microfoni di Infocilento sugli impegni presi in ambito sanitario regionale. E’ il caso della camera iperbarica che il presidio ospedaliero di Agropoli attende ormai da due anni. Lo stesso governatore lo annunciava nel 2021 in occasione del sopralluogo presso l’ex discarica di Gorgo. Nel mese di aprile scorso l’ASL Salerno manifestò l’esigenza di completare l’intervento programmato approvando il progetto di fattibilità dell’intervento denominato “Lavori di fornitura e installazione della camera iperbarica presso il P.O. di Agropoli”.