Agropoli, scontro auto – scooter: ancora un incidente in via Dante Alighieri

Ennesimo incidente stradale in via Dante Alighieri ad Agropoli. È successo poco dopo le 19 quando in prossimità dell’incrocio dell’ex liceo scientifico Gatto si sono scontrate un’auto, una Lancia Y, e uno scooter.

Per fortuna il sinistro non ha avuto serie conseguenze.

Sul posto i sanitari della Croce Rossa che hanno prestato le prime cure al 37enne che viaggiava a bordo del motorino trasferito in ospedale.

Dinamica dell’incidente al vaglio degli uomini di Polizia Municipale.

Incidente in via Dante Alighieri ad Agropoli, il precedente

Questo non è il primo sinistro che si registra in zona: soltanto pochi giorni fa, in piena notte, un’auto è finita contro il marciapiede e si è ribaltata.