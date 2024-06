Agropoli: auto si ribalta nella notte. Lievemente ferito automobilista

Attimi di paura nella notte ad Agropoli, dove un’auto si è ribaltata lungo Via Dante Alighieri, nei pressi dell’ex sede del Liceo Gatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 00:20: il conducente, un 54enne del posto, per cause da accertare ha perso il controllo della sua Volkswagen, forse a causa di un colpo di sonno, capovolgendosi sulla carreggiata pare dopo aver colpito il marciapiede. Nel sinistro stradale non sono stati coinvolti altri mezzi.

I soccorsi

Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli. I sanitari hanno prestato all’uomo le cure necessarie direttamente sul posto.

Rilievi del sinistro eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella.