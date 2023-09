Agropoli, sconfitta a tavolino per i delfini

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla società Salernum Baronissi in merito alla posizione irregolare del calciatore Marco Bergaminelli dell’Agropoli in quanto squalificato per due giornate, sanzione residua della scorsa stagione. Dunque viene ribaltato il verdetto del campo e sono stati assegnati altri due punti alla classifica degli orange-blu.

Il match era terminato 1 a 1. I giovanissimi dell’Agropoli avevano disputato una partita con grande impegno riuscendo a conquistare sul campo un punto insperato. Ora ai delfini è inflitto il 3 a 0 a tavolino.

La classifica

La nuova classifica:

3 Costa d’Amalfi

3 Sarnese

3 Giffoni Sei Casali

3 Scafatese

3 Santa Maria la Carità

3 Salernum Baronissi

1 Calpazio

1 Sapri

1 Virtus Avellino

1 Solofra

1 Sant’Antonio Abate

0 Faiano

0 Buccino

0 Apice

0 Cervinara

0 Rossoblu Castel Sangiorgio

0 Pro Sangiorgese

0 Agropoli