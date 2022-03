Us Agropoli: pari per i delfini che sbattono sul muro del Salernum Baronissi

Nel pomeriggio di oggi l’Us Agropoli era di scena nell’anticipo, allo stadio “Figliolia”, con il Salernum Baronissi, nel match valevole per il ventiduesimo turno del girone C di Eccellenza. L’intreccio della nona giornata del girone di ritorno vedeva i cilentani di Carlo Sanchez quarti con 43 punti opposti sul campo del team terzultimo a quota 16. Termina 0-0 una gara con il pallio del gioco in mano agli ospiti che non trovano però mai il varco giusto.

Salerum Baronissi- Us Agropoli: la gara

La prima occasione della gara capita al 6′ su una punizione per i delfini ma Della Guardia non gira bene di testa verso la porta avversaria. I padroni di casa rispondono al 12′ con una rete, nata sull’asse Santonicola-Marino, viziata e annullata per fuorigioco. Al 19′ Vitelli invoca vanamente un rigore dopo essersi destreggiato bene in area mentre al 27′ è Natiello a scheggiare il palo con un tiro che per poco non vale il vantaggio. Cilentani ad un passo dal sorpasso al 33′ quando Margiotta indirizza di poco sopra la traversa da posizione invitante mentre Orlandi, estremo difensore dei padroni di casa, ci mette i guantoni sulla torsione area di Vitelli al 45′.



La seconda frazione, ripartita dallo 0-0, vede l’Us Agropoli pimpante con Pastore, al 14′ a mancare ancora di poco la marcatura del vantaggio. Vede strozzato l’urlo del gol in gola Befi che al 24′ tocca in corsa anticipando il portiere avversario prima del salvataggio sulla linea di un difensore del Salernum. La pressione ospite continua ma sbatte contro il muro dei locali o per imprecisione sotto-porta coma per Natiello che al 38′, su punizione, mette alto sulla traversa o Margiotta, al 40′, a mancare il tocco vincente davanti Orlandi. Sul fronte opposto, al 41′, Marino cerca il jolly senza sorprendere però l’attento Praiola. Nel recupero annullata una rete a Yeboha per presunto fuorigioco.