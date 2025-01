Agropoli, saldi: ecco le aspettative dei clienti. Parola ai cittadini

La stagione dei saldi invernali è iniziata dal 4 gennaio e durerà per ben 60 giorni. Anche ad Agropoli i negozi sono pronti ad accogliere una clientela in cerca di occasioni e offerte imperdibili.

Ma quanto sono disposti a spendere i consumatori? Quali sono le loro aspettative e le loro preoccupazioni? Per rispondere a questi interrogativi abbiamo realizzato un sondaggio tra i cittadini di Agropoli.

I risultati del sondaggio

Dai risultati emersi è evidente che l’abbigliamento rappresenta la categoria più gettonata. In particolare molti intervistati intendono approfittare degli sconti per rinnovare il guardaroba personale e quello dei più piccoli. La ricerca di capi di qualità a prezzi accessibili è una priorità per la maggior parte degli intervistati.

Nonostante l’entusiasmo per le offerte, non mancano le note critiche. Alcuni consumatori nutrono dubbi sulla reale convenienza dei saldi, sottolineando come in alcuni casi i prezzi non siano poi così vantaggiosi rispetto al periodo precedente.

Altri, invece, ammettono di farsi tentare dalle promozioni, anche quando non hanno un reale bisogno di acquistare nuovi prodotti.