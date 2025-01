Saldi invernali in Campania: parte il conto alla rovescia. Ecco la data ufficiale!

Finalmente è arrivata la notizia tanto attesa dagli amanti dello shopping: i saldi invernali in Campania prenderanno il via il 4 gennaio 2025.

Per ben 60 giorni, negozi e outlet saranno invasi da offerte imperdibili, permettendo a tutti di rinnovare il proprio guardaroba a prezzi scontati.

Attenzione alle vendite promozionali

In prossimità del periodo promozionale, la Regione raccomanda ai consumatori di adottare alcune precauzioni per effettuare acquisti consapevoli. Si suggerisce di conservare lo scontrino fiscale, di verificare attentamente il prezzo originale prima dell’acquisto, di provare i capi d’abbigliamento e di diffidare di sconti eccessivi che potrebbero celare difetti o obsolescenza del prodotto. È inoltre consigliabile richiedere sempre il cartellino indicante il prezzo precedente per valutare l’effettiva convenienza dell’offerta. Tutti i negozi che espongono il marchio della carta di credito o del bancomat sono obbligati ad accettarla.

La Regione Campania invita tutti i consumatori a fare acquisti consapevoli e a segnalare eventuali irregolarità.