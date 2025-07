Agropoli, Roberto Mutalipassi annuncia: «sarò ricandidato»

Roberto Mutalipassi si ricandiderà a sindaco di Agropoli. Lo ha detto durante il consiglio comunale, tenutosi martedì 8 luglio, il primo cittadino durante un acceso confronto con il consigliere Massimo La Porta.

«In questo momento il sindaco di questa città sono io»

Quest’ultimo evidenziava come la città fosse mortificata da alcuni esponenti politici già in campagna elettorale. «In questo momento il sindaco di questa città sono io» ha replicato Mutalipassi. Poi l’annuncio: «Non so ancora chi mi starà affianco ma posso dire che sarò ricandidato anche alle prossime elezioni amministrative».

Un annuncio che chiude una serie di interrogativi sul futuro dell’attuale primo cittadino di Agropoli sorti sulla base di una situazione politica tutt’altro che serena.