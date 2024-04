Agropoli, risolte le criticità nel fiume Testene: «l’acqua è tornata trasparente»

«L’acqua è tornata trasparente, come deve essere». Così Gerardo Scotti, dell’associazione Genesi per l’ambiente», annuncia che i problemi registrati lungo il corso del fiume Testene sono stati risolti. Una buona notizia considerato che per diversi giorni erano stati segnalati sversamenti all’interno del corso d’acqua che taglia in due la città di Agropoli.

La situazione

In seguito a delle segnalazioni dell’associazione e di un sopralluogo del consigliere comunale Raffaele Pesce, si era notata la presenza di scarichi provenienti sia da alcuni tubi che sversavano in un affluente del Testene, sia dalle tubazioni di raccolta delle acque bianche.

Sul posto erano giunte anche Guardia Costiera, Carabinieri Forestali e Polizia Municipale che avevano appurato le possibili criticità.

Gli interventi

Ora sono stati eseguiti i necessari interventi di riparazione. L’acqua è così tornata limpida come deve essere. Una buona positiva per l’ecosistema fluviale. Da alcuni anni, proprio grazie all’associazione Genesi, il fiume Testene è tornato a popolarsi.