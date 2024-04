Agropoli: scarichi fognari nel fiume Testene, dopo la denuncia sopralluogo delle autorità

Forze dell’ordine in azione presso il fiume Testene. Dopo le denunce dell’associazione Genesi su presunti sversamenti fognari, i Carabinieri Forestali, la Guardia Costiera e gli uomini della Polizia Municipale di Agropoli hanno effettuato un sopralluogo lungo le sponde del corso d’acqua che taglia in due la città. Da alcuni giorni, infatti, escrementi e liquami galleggiano in superficie diretti verso la foce.

Sopralluogo e richiesta di intervento

Già individuata la presunta origine dei rifiuti. In un canale, infatti, vi sono delle tubazioni sospette provenienti da alcune abitazioni.

Nei giorni scorsi anche il consigliere comunale di Agropoli, Raffaele Pesce, era intervenuto sulla questione ed aveva visitato la zona proprio insieme a Gerardo Scotti, presidente dell’associazione Genesi, rivolgendo un appello ad autorità comunali e forze dell’ordine.

«La situazione è sconcertante – aveva dichiarato Pesce – è evidente la presenza di scarichi fognari abusivi che danneggiano l’ambiente e la salute pubblica. Bisogna intervenire immediatamente e monitorare l’intero fiume e gli affluenti, risalendone il letto, in collaborazione con i comuni limitrofi».

Si attendono interventi

«Si attendono con ansia e curiosità i risultati del sopralluogo – ha detto Pesce dopo il sopralluogo delle autorità – L’amministrazione comunale ha il dovere di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini».