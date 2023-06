Agropoli: ripristino strade post incidente, affidato il servizio. Ecco i dettagli

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha stretto una convenzione con la Pissta Group srl per il ripristino, in situazioni di emergenza, delle condizioni di sicurezza stradale e per la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

La gestione dei sinistri

L’Ente per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, ha ritenuto indispensabile l’instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di tale attività e così in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative.

La convezione: ecco i dettagli

La convenzione sottoscritta dal Comune di Agropoli con la ditta Pissta Group Srl avrà la durata di cinque anni con la possibilità di proroga per ulteriori tre anni.

La scelta di affidarsi a terzi da parte del Comune agropolese deriva dall’impossibilità per l’Ente di procedere autonomamente alla gestione dell’attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all’infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli; l’affidamento del servizio non prevede oneri né a carico dell’Amministrazione né a carico dei cittadini.