Agropoli, rinviata l’attivazione del parcheggio a pagamento in centro

Confermata la scelta di istituire la sosta a pagamento sul parcheggio Landolfi, ma non dal primo giugno. Lo hanno reso noto da palazzo di città. L’amministrazione comunale, infatti, aveva previsto di attivare un sistema automatizzato con sbarre per il parcheggio, ma i lavori sono iniziati soltanto questa settimana a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi. Dunque la sosta resta gratuita ancora per qualche giorno.

Le precisazioni del Comune

«Si stima l’effettiva messa in opera del nuovo sistema di parcheggio a pagamento entro i prossimi dieci giorni. Fino a quel momento la sosta permarrà in maniera gratuita», comunicano da palazzo di città.

Il funzionamento del parcheggio e i prezzi

Gli automobilisti che utilizzeranno il parcheggio, una volta che il servizio sarà a pagamento, dovranno prelevare un ticket all’ingresso, da utilizzare per l’uscita dall’area, previo pagamento del costo della sosta in base all’effettivo tempo di permanenza. Il costo sarà di € 2,00 per la prima ora e di € 1,00 per ogni ora successiva. È importante precisare che per le soste brevi, durante l’intero arco dell’anno, sarà possibile sostare gratuitamente all’interno dell’area parcheggio per un massimo di 45 minuti, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

I residenti, invece, potranno sottoscrivere l’abbonamento annuale, che avrà un costo di € 120,00, pari a soli 0,33 centesimi di euro al giorno, per tutte le aree della città adibite a parcheggio. L’abbonamento potrà essere sottoscritto tramite l’apposita piattaforma online pass.brav oppure presso gli uffici dell’”Agropoli Cilento Servizi”, siti in viale Lombardia n.1.

Saranno, inoltre, previsti anche abbonamenti annuali o periodici per i non residenti, oltre a pacchetti turistici giornalieri o stagionali e tante altre tipologie, come le agevolazioni per gli over 65. Tutte queste informazioni sono disponibili sul sito pass.brav.it/Agropoli.

Le polemiche

Il consigliere comunale di minoranza, Emilio Malandrino, proprio nei giorni scorsi ha invitato l’amministrazione comunale a ritirare la delibera.