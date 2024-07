Agropoli, restyling della provinciale Porto – Trentova. Mutalipassi: «Provincia ha un piano per la sistemazione»

Sono in via di conclusione i lavori di manutenzione sulla SP 184, la strada panoramica che collega l’area portuale di Agropoli con la baia di Trentova, ad Agropoli. Dopo il rifacimento del manto stradale da parte della Provincia di Salerno, il Comune di Agropoli, con la sua azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, ha avviato il ripristino della ringhiera che costeggia la strada.

Gli operai, ai quali il Sindaco Roberto Mutalipassi ha rivolto il suo plauso, hanno completato la sostituzione delle parti mancanti della ringhiera, provvedendo anche alla sua verniciatura.

Le opere in corso sulla Strada Provinciale

La manutenzione della ringhiera è un intervento importante per la sicurezza degli utenti della SP 184. Il personale dell’Agropoli Cilento Servizi sta anche provvedendo, laddove possibile, alla manutenzione del marciapiede, dissestato in più punti.

I lavori di manutenzione sulla SP 184 si inseriscono in un più ampio programma di interventi per il miglioramento della sicurezza e della fruibilità della strada che registra non pochi problemi: da un lato la frana di rocce e detriti, dall’altro smottamenti verso mare.

Il primo cittadino di Agropoli ha assicurato che la Provincia di Salerno ha in programma di risolvere i problemi di scivolamento del terreno sulla carreggiata, mentre sono in corso indagini per stilare un progetto per la stabilizzazione del movimento franoso che da tempo rappresenta una criticità sul tratto.