Agropoli: nuovo asfalto sulla SP184 Porto – Trentova, ma restano frane e dissesti

Buone notizie per la viabilità ad Agropoli. È stata infatti riasfaltata la Sp184, la strada che collega l’area portuale con la baia di Trentova. Ad eseguire i lavori la Provincia di Salerno. L’intervento arriva all’esordio della stagione estiva quando questo tratto di arteria comincia ad essere particolarmente trafficato.

Le opere, però, non sono sufficienti a risolvere le notevoli criticità che si registrano sulla Sp184, da tempo è interessata da frane e avvallamenti.

Lavori sulla Sp184 ad Agropoli, ma restano criticità da risolvere

L’intervento di rifacimento del manto stradale, infatti, non ha portato alla rimozione di terra e detriti franati dalla collina adiacente alla carreggiata che restano quindi sull’asfalto. Non solo: carreggiata e marciapiedi sono in uno stato di totale dissesto.

Servirebbero circa 10milioni di euro per la sistemazione: sia l’area a monte che il versante lato mare sono infatti soggetti a frane.