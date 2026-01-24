Agropoli: restituita, alla Chiesa di San Valeriano, la statua del Bambinello di Praga

Una bella notizia per la comunità di Agropoli arriva a distanza di quindici giorni dal furto e dagli atti vandalici che avevano colpito la chiesa di San Valeriano alla stazione. Questa mattina la statua del Bambinello di Praga, danneggiata durante l’incursione dei ladri, è tornata finalmente nella sua “casa”. La statua, ridotta in frammenti nel corso del tentato furto, è stata restaurata con grande cura e riconsegnata oggi alla chiesa, suscitando commozione e gratitudine tra i fedeli.

Un bel gesto di generosità

Un gesto di generosità e amore verso un simbolo molto caro alla comunità, che restituisce speranza dopo un episodio che aveva profondamente ferito la comunità religiosa. La ricollocazione del Bambinello di Praga rappresenta non solo il ripristino di un’opera sacra, ma anche un segno concreto di solidarietà e partecipazione.

Dopo la violenza subita, la chiesa di San Valeriano ritrova così uno dei suoi simboli più amati, grazie all’impegno silenzioso di chi ha scelto di trasformare un atto di vandalismo in un’occasione di rinascita.