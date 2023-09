Agropoli, radiologia di ultima generazione nel Centro Radiologico dell’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara

L’intento del nuovo Centro Radiologico situato ad Agropoli in via Estate 31/33, con cui si rinnova l’impegno dell’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara guidato dalla dottoressa Rosetta di Buono, è rendere disponibili tecnologie innovative e sicure alla comunità.

Il Centro Radiologico offre una serie di servizi di imaging di elevata qualità, mediante l’utilizzo di apparecchiature innovative in grado di effettuare ecografie, mammografie, MOC – anche pediatrica – TAC con una precisione e un dettaglio unico e nel massimo rispetto della salute dei pazienti per il basso livello di radiazioni.

Un’apparecchiatura diagnostica di ultima generazione

Tra le principali apparecchiature in dotazione al Centro Radiologico il radiografo con sistema telecomandato, un’apparecchiatura diagnostica di ultima generazione che utilizza un lettino trasparente e regolabile in varie posizioni ed altezze, che riesce a ridurre al minimo lo spostamento fisico del paziente durante l’esame. Diversi i vantaggi che il radiografo può offrire. Garantisce innanzitutto una migliore qualità delle immagini radiologiche, grazie alla risoluzione digitale degli artefatti. Riduce sensibilmente la dose di radiazioni ionizzanti a cui è sottoposto il paziente, grazie all’utilizzo di una sorgente a bassa emissione e alla personalizzazione dei parametri di esposizione. Nel contempo, aumenta l’efficienza e la rapidità degli esami grazie alla facilità di movimentazione del lettino e alla memorizzazione delle immagini sul supporto digitale connesso. Infine, da considerare il grande apporto che il nuovo lettino offre in termini di comfort e sicurezza del paziente, grazie alla possibilità di variare sia la posizione del lettino che delle maniglie di sicurezza e dei supporti per pazienti non collaboranti.

La Dott.ssa Rosetta di Buono ed il suo costante impegno

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare nel Cilento, ed in particolare ad Agropoli, le migliori attrezzatore radiologiche presenti sul mercato – dichiara la dottoressa Di Buono – siamo impegnati costantemente nell’offrire il massimo della professionalità nell’ambito sanitario sul nostro territorio e da poche settimane abbiamo anche avviato collaborazioni con medici specialisti che foniranno la loro consulenza presso la nostra struttura. Abbiamo già raccolto l’adesione di specialisti di Urologia, Endocrinologia e Diabetologia, Ortopedia”.

L’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 13 e dalle 16 alle 18, per garantire un accesso comodo e flessibile ai pazienti. Per prenotare un appuntamento presso il Centro Radiologico, si può contattare il numero 0974/822282 oppure inviare una mail all’indirizzo info@analisisantachiara.it.