Ad Agropoli una campagna di prevenzione per contrastare l’obesità

Mercoledì 14 giugno prende il via una importante iniziativa a Agropoli. Il Centro Polidiagnostico Santa Chiara promuove una campagna di prevenzione per contrastare l’obesità e la sindrome metabolica, due problematiche in costante aumento.

Screening ecografico gratuito per individuare il rischio metabolico

L’evento si svolgerà presso la sede dell’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara, ubicato in via Estate 31, a Moio, e prevede uno screening ecografico gratuito. Il dottor Carmine Malzone, un esperto di ecografia internistica, sarà disponibile per eseguire gli esami.

L’importanza dell’ecografia nello studio del grasso viscerale

L’ecografia permette di valutare e differenziare il grasso sottocutaneo da quello viscerale, che circonda gli organi addominali. Quest’ultimo è un indicatore fondamentale per prevedere il rischio metabolico dei pazienti. Grazie allo studio ecografico e alla correlazione tra l’Indice di Massa Corporea (BMI), il grasso sottocutaneo e quello viscerale, è possibile identificare la popolazione obesa o sovrappeso a maggior rischio di sviluppare patologie metaboliche e cardiovascolari.

Obesità e sindrome metabolica: una sfida globale

“L’obesità è una patologia in forte aumento a livello mondiale e si stima che 1 persona su 8 sia obesa, con un quadro particolarmente grave in età pediatrica, dove la percentuale di bambini obesi si attesta al 5,6%. Nel mondo circa 1,9 miliardi di adulti e 124 milioni di bambini sono obesi. Tutti questi pazienti sono quindi maggiormente a rischio di sviluppare eventi cardiovascolari (Infarti ed Ictus) e patologie quali il Diabete” – sottolinea il dottor Carmine Malzone – “per questo motivo, insieme alla dottoressa Rosetta Di Buono, abbiamo deciso di attivare questo screening gratuito della popolazione a rischio nel Cilento, patria della Dieta Mediterranea”.

La cultura della prevenzione come obiettivo principale

“Siamo impegnati quotidianamente per incentivare e promuovere la cultura della prevenzione – afferma la dottoressa Di Buono, responsabile dell’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara – cercando di garantire al nostro territorio un’offerta di servizi sanitari, anche gratuiti, capace di rispondere in maniera concreta alle esigenze della popolazione.”

