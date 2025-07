Agropoli punta a fondi per promuovere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende presentare richiesta di contributo volta a promuovere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale.

L’iniziativa

Grazie a questo contributo l’Ente potrà organizzare iniziative culturali sul territorio comunale. Già da diversi anni l’amministrazione comunale di Agropoli sta puntando sul progetto “Vivi Agropoli”, iniziativa di comunicazione turistica che partendo dal logo e dallo slogan “Vivi Agropoli”intende utilizzare una immagine coordinata per la promozione turistica della città, valorizzando il tema del mare, della natura, della cultura, della storia, dello sport, del tempo libero, dei sapori, delle tradizioni e degli eventi.

Il fondo

Il fondo regionale è finalizzato a valorizzare e sostenere iniziative istituzionali di supporto alla domanda culturale, alla memoria e conservazione di pratiche e saperi, al sostegno di eventi e contenitori culturali di interesse regionale, di iniziative atte a promuovere ed assicurare il decoro, la sicurezza e la vivibilità urbana ed ambientale, nonché la fruizione e la valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici.

La domanda da presentare a SCABEC S.p.A., dovrà essere corredata da dettagliata relazione illustrativa che evidenzi le finalità dell’iniziativa, il luogo, la data di inizio ed i tempi di esecuzione della stessa; dal preventivo di spesa e relativo cronoprogramma, nonchè l’ammontare del contributo richiesto e la dichiarazione che nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione in base a leggi regionali.