Agropoli, pugno duro contro gli incivili: al via i controlli della Polizia municipale su corretto conferimento rifiuti

Hanno preso il via in data odierna, lunedì 7 luglio, da parte della Polizia municipale, le attività di controllo e verifica, sull’intero territorio comunale di Agropoli, sul corretto conferimento dei rifiuti. Ormai da tempo sono in corso delle azioni tese a spingere l’utenza al rispetto dei giorni e orari di conferimento dei rifiuti oltre che della tipologia, con l’applicazione di appositi adesivi sulle buste da parte degli operai della Sarim, gestore del servizio, allo scopo di segnalare che il rifiuto esposto non corrisponde a quello stabilito dal calendario della raccolta differenziata. Ma nonostante gli sforzi messi in campo, anche attraverso una nuova campagna informativa ancora in corso, va avanti la pratica diffusa da parte di taluni di conferire in maniera sbagliata e a qualsiasi ora. Da qui la scelta dell’Amministrazione, in sinergia con la Sarim, di intervenire con l’obiettivo di arginare la problematica.

Le dichiarazioni

«Ci arrivano quotidianamente segnalazioni di errati conferimenti di rifiuti, al centro come in periferia. Oltre al danno di immagine per la città, il conferimento non conforme si traduce in un aggravio dei costi di smaltimento. Invitiamo quindi ancora una volta cittadini e turisti a rispettare il calendario di raccolta onde evitare spiacevoli conseguenze. La Polizia municipale ha iniziato dei controlli in tal senso e gli incivili saranno sanzionati. Se tutti facciamo una corretta differenziata potremo arrivare ad una riduzione della tariffa» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e del vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona.