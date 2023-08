«Agropoli provincia di Napoli», polemica per uno striscione apparso al Maradona

Agropoli provincia di Napoli. È questo il testo stampato su uno striscione apparso ieri, in occasione della sfida tra i Campioni d’Italia e il Sassuolo nel settore distinti dello stadio Diego Armando Maradona. La sua presenza non è sfuggita né al pubblico presente presso l’impianto di Fuorigrotta, né ai milioni di telespettatori che hanno seguito la gara in tv, essendo esposto in favore di telecamere.

Il caso ha immediatamente innescato polemiche tanto che lo stesso club locale ha voluto prendere le distanze da quello striscione.

La nota del Club Napoli di Agropoli

«Il Club Napoli Agropoli Diego Armando Maradona si dissocia dallo striscione esposto ieri sera al “Maradona”. Il vessillo non appartiene al nostro club né tantomeno ad un nostro tesserato. Come club ci siamo sempre identificati in uno striscione che rappresenta solo ed esclusivamente il nostro club. La precisazione era dovuta in quanto in molti ci hanno scritto e telefonato addicendoci la responsabilità dell’accaduto», fanno sapere attraverso la propria pagina ufficiale.

Resta il mistero

Resta quindi il mistero su chi abbia portato al “Maradona” lo striscione.

Ad Agropoli, già all’indomani della vittoria dello scudetto dei partenopei, non mancarono polemiche tra tifosi del Napoli e della Salernitana, con questi ultimi che rivendicarono l’appartenenza geografica del centro cilentano alla provincia di Salerno.