Agropoli, prima pietra per il Commissariato: “ecco chi va ringraziato”

Hanno preso il via oggi ad Agropoli, i lavori per il nuovo Commissariato di Polizia, un progetto di grande rilevanza per la sicurezza della comunità. L’inizio di questa importante opera è stato accolto con entusiasmo anche dall’ex sindaco Adamo Coppola, che ha condiviso la sua soddisfazione sui social media.

Il pensiero dell’ex sindaco

Adamo Coppola ha espresso la sua gioia per l’inizio dei lavori, sottolineando come questo sia uno dei risultati più significativi del suo mandato. “Sono molto felice di vedere l’inizio dei lavori del Commissariato di Polizia di Agropoli! È uno dei risultati del lavoro che mi ha impegnato nei cinque anni da Sindaco e che mi rende orgoglioso,” ha dichiarato Coppola, non risparmiando polemiche con l’attuale amministrazione.

“L’attuale amministrazione che non ammetterà mai che si è trovata anche in questo caso a iniziare dei lavori che non ha programmato in nessun modo e per cui ha poco merito. È giusto però ringraziare, visto che il sindaco non conosce le dinamiche che hanno portato a questo risultato, le procure di Vallo della Lucania e di Salerno che hanno spinto in maniera determinante per arrivare ad ottenere l’autorizzazione dal ministero; ringraziare, poi, il vice-Questore Picone che è stato sempre prodigo di consigli e che ha avuto un ruolo prezioso in tutto il percorso”, ha aggiunto l’ex primo cittadino.

Coppola, infine, ha augurato buon lavoro alla ditta che ha vinto la gara per i lavori, esprimendo speranza che non ci siano problemi come quelli riscontrati in altri lavori pubblici.

“Oggi è una bella giornata per Agropoli!” ha concluso, sottolineando l’importanza di questo passo avanti per la comunità.