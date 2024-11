Agropoli: posata la prima pietra per il commissariato di Polizia

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 6 novembre ad Agropoli, la cerimonia di posa della prima pietra per il commissariato di Polizia. Una giornata storica per la Città che, presto, vedrà la nascita di un importante presidio che garantirà maggiore sicurezza sul territorio cilentano e non solo.

Gli interventi

Alla cerimonia, presente il sindaco Roberto Mutalipassi, il vice presidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, Dott. Elia Taddeo, il Già Procuratore Generale di Salerno, Dott. Leonida Primicerio e diverse autorità civili e militari.

Un iter lungo, iniziato diversi anni fa e che oggi, con la posa della prima pietra, è il primo passo verso la realizzazione di un presidio importantissimo sul territorio. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Mutalipassi: “Un sogno che si realizza, ci sono voluti diversi anni affinchè questa giornata arrivasse, ma siamo felici di dare alla Città di Agropoli un presidio fondamentale a garantire maggiore sicurezza sul territorio”.