Agropoli, posa della prima pietra per il commissariato di Polizia: c’è la data

E’ in programma mercoledì 6 novembre alle ore 11.30 in Via Scarpa, ad Agropoli, la cerimonia di posa della prima pietra dei lavori di realizzazione del commissariato di Polizia di Stato. Saranno presenti il sindaco Roberto Mutalipassi e gli altri componenti dell’Amministrazione comunale, il prefetto di Salerno dott. Francesco Esposito, il questore dott. Giancarlo Conticchio, autorità civili e militari. Un iter lungo quello relativo al presidio, iniziato diversi anni fa, e che a breve arriverà ad effettiva concretizzazione. Il progetto, realizzato a cura dell’ufficio tecnico comunale, vede quale Rup l’architetto Gaetano Cerminara.

Il progetto

La struttura, collocata su un lotto di terreno di 3.100 mq, sarà predisposta su due livelli, per complessivi 1.600 metri quadrati. Ospiterà circa 40 agenti e nascerà a pochi passi dalla sede della Compagnia della Guardia di Finanza.

Le dichiarazioni

Così il sindaco Roberto Mutalipassi: «Nel giro di circa un anno la città di Agropoli avrà il commissariato di Polizia di Stato. Un percorso molto lungo che arriva a compimento e di fatto va a chiudere il cerchio relativamente ai presidi di sicurezza presenti sul territorio. Un lavoro importantissimo quello delle forze di polizia che a breve si arricchiranno di un’altra Istituzione che garantirà, insieme alle altre, una sorveglianza ancora più efficace e un miglioramento della sicurezza. Una dimostrazione tangibile di quanto questo tema sia per noi prioritario. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto».

«Ancora un tassello – dichiara l’assessore al PNRR, Sviluppo Economico e Visione Territoriale Emidio Cianciola – si aggiunge nella costruzione della città del futuro, che si arricchisce di servizi e che si impegna a dare ai cittadini risposte su temi fondamentali. Un’opera strategica, attesa e voluta, che si aggiunge alle diverse azioni messe in campo a tutela della legalità quali ad esempio l’implementazione del sistema di videosorveglianza, il potenziamento del Comando di Polizia locale, senza dimenticare che a breve ci appresteremo anche a dare il via ai lavori per la nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri».