Presto ci saranno novità per la realizzazione del Commissariato di Polizia e per il Lido Azzurro. In quest’ultimo caso l’Ente è pronto ad avviare gli interventi di abbassamento della barriera posta a protezione della costa per superare il problema della posidonia spiaggiata.

Lo annunciano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore Giuseppe Di Filippo, durante la trasmissione Palazzo di città, condotta da Ernesto Rocco e andata in onda ieri sera (in replica dopo il tg).