Agropoli: presentato “Magna Graecia Coast to Coast”. Un itinerario crocieristico tra i tesori autentici del Sud

Si è svolta oggi, presso lo Spazio Mare del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Magna Graecia Coast to Coast’, iniziativa strategica che mette in rete i porti di Taranto, Reggio Calabria e Agropoli, con l’obiettivo di costruire un modello integrato di sviluppo crocieristico fondato su cooperazione, identità territoriale e qualità dell’esperienza.

Il progetto

Il progetto nasce dalla volontà condivisa di superare una visione frammentata degli scali, proponendo una logica di sistema capace di rafforzare l’attrattività dell’area della Magna Grecia nel contesto mediterraneo, con particolare attenzione ai segmenti premium e luxury e a una gestione più equilibrata e sostenibile dei flussi turistici.

Durante l’incontro sono stati illustrati i contenuti del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e Salerno Cruises, che individua nella cooperazione tra porti e territori uno strumento strategico per lo sviluppo di itinerari coerenti, riconoscibili e competitivi sui mercati internazionali.

Già nel 2024 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno sviluppato una collaborazione volta alla valorizzazione congiunta delle attività crocieristiche nei porti di Taranto, Messina, Reggio Calabria e Milazzo. Considerato il successo dell’iniziativa e il crescente interesse espresso dalle compagnie crocieristiche, specificamente della fascia luxury, gli Enti si sono posti l’obiettivo di continuare la collaborazione, ampliandola a un altro porto crocieristico “boutique”, quello di Agropoli, gestito da Salerno Cruises, società che vanta più di 15 anni di esperienza nel settore crocieristico e gestione integrata dei servizi portuali dedicati alle crociere e un consolidato network di relazioni con le principali compagnie di navigazione internazionali.

Agropoli nel progetto di rete

I porti di Reggio Calabria, Agropoli e Taranto rappresentano destinazioni emergenti sul mercato, con tanto da offrire e da esplorare nell’ambito di un vero e proprio progetto di rete. L’iniziativa, infatti, ha l’obiettivo di generare ricadute positive sui territori coinvolti attraverso la costruzione di un itinerario coast to coast, che propone un’idea di viaggio sostenibile e rispettosa dell’equilibrio tra turismo e comunità locali, creando percorsi inediti di valorizzazione delle radici culturali in destinazioni lontane dal sovraffollamento turistico ma ad alta identità culturale, unificata dal fil rouge “Magna Grecia”.

La collaborazione tra Autorità Portuali e Salerno Cruisesunisce il coordinamento istituzionale all’innovazione e orientamento al mercato, configurandosi come un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato, nel solco dei più recenti orientamenti governativi tesi ad una integrazione strategica tra i due settori. Campania, Calabria e Puglia si uniscono in una rotta che trasforma la crociera in un’esperienza culturale profonda. Unendo tre porti e tre anime regionali in un unico itinerario riconoscibile, ‘Magna Graecia Coast to Coast‘ propone un viaggio continuo tra patrimoni UNESCO, archeologia e natura, dove ogni sosta è il capitolo di una storia millenaria e sostenibile.

Il concept

‘Magna Graecia Coast to Coast’ si rivolge, dunque, alla platea internazionale del turismo crocieristico, in particolare i segmentipremium, luxury, yacht-style ed expedition, per i quali l’accesso a destinazioni autentiche e non congestionate rappresenta un elemento prioritario. Il posizionamento del progetto sui mercati internazionali prevede un piano di attività dedicate alla promozione, con strumenti comunicativi multimediali ed eventi per un pubblico specializzato di media ed executives del settore crociere. La prossima tappa sarà la presentazione di “Magna Graecia Coast to Coast” a Miami, il 12 aprile prossimo, in occasione della fiera Sea trade Cruise Global, appuntamento annuale che riunisce executives e key players di settore di tutto il mondo nella capitale globale dell’industria crocieristica.

Le dichiarazioni

“Oggi abbiamo posto le basi per un percorso di collaborazione proficuo per il territorio jonico e non solo” afferma il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Avv. Giovanni Gugliotti. “Il progetto ‘Magna Graecia Coast to Coast’ non si configura esclusivamente come un’iniziativa di promozione del traffico crocieristico, ma come un modello innovativo di collaborazione pubblico-privato, capace di attivare sinergie inedite tra operatori e amministrazioni pubbliche.

Un’azione condivisa orientata al raggiungimento di obiettivi comuni di crescita sostenibile, con uno sguardo attento al turismo e alla valorizzazione culturale. Le potenzialità del territorio jonico, ancora in larga parte inesplorate sul piano turistico, vengono così poste al centro di una strategia volta a esprimerne pienamente il valore, a beneficio dell’intera comunità. In questo quadro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio conferma il proprio ruolo di promotore di processi virtuosi per la diversificazione delle attività economiche portuali e locali, individuata come obiettivo strategico dell’Ente”.

«Abbiamo da AdSP il compito di incrementare i traffici nei nostri porti a beneficio non soltanto degli operatori portuali, ma delle innumerevoli ricchezze a cui si accede grazie ad essi e sentiamo forte la responsabilità di valorizzare l’unicità della cultura millenaria che accomuna le nostre tre regioni», ha sottolineato Francesco Rizzo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. «Il nostro progetto promuoverà presso le compagnie crocieristiche internazionali la conoscenza di questa bellezza misconosciuta ai più e dimostrerà che il Meridione italiano è una destinazione accomunata da esperienze intense e di qualità da sfruttare per diventare importanti occasioni di sviluppo economico per i territori».

«’Magna Graecia Coast to Coast’ rappresenta un cambio di paradigma: non più porti che competono tra loro, ma scali che collaborano per costruire valore condiviso», ha dichiarato Giuseppe Amoruso, Presidente di Salerno Cruises. «Il nostro obiettivo è lavorare sulla qualità dell’offerta, sull’identità delle destinazioni e sulla capacità di proporre un prodotto crocieristico strutturato, credibile e duraturo nel tempo».

Centralità del territorio

Nel corso della conferenza è emersa con chiarezza la centralità del territorio come parte integrante del prodotto crocieristico: non solo infrastrutture, ma città, cultura, paesaggi e comunità locali diventano elementi strategici della proposta. In questo quadro, Agropoli è stata indicata come esempio di porto-destinazione capace di coniugare dimensione umana, autenticità e potenzialità di crescita.