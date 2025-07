Agropoli: presentata la sala operativa di videosorveglianza al comando di Polizia Municipale

Agropoli compie un deciso passo in avanti sul fronte della prevenzione e tutela del territorio, grazie all’inaugurazione della nuova Sala Operativa di Videosorveglianza presso il Comando della Polizia Municipale. Un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, progettata per assicurare un controllo capillare e in tempo reale delle aree urbane.

117 telecamere attive 24 ore su 24: monitoraggio continuo del territorio

Il sistema installato comprende ben 117 telecamere, posizionate in punti strategici della città e collegate direttamente alla centrale operativa. L’intera rete è attiva 24 ore su 24 e consente una gestione tempestiva di emergenze, episodi di microcriminalità, problemi di traffico e altri aspetti legati alla sicurezza pubblica. Il progetto è stato ideato per essere facilmente espandibile, con possibilità di integrazione con altri dispositivi e forze dell’ordine.

Cerimonia ufficiale e partecipazione delle istituzioni

Alla presentazione del nuovo sistema hanno preso parte il sindaco, rappresentanti dell’amministrazione comunale, i dirigenti della Polizia Municipale, il capitano dei Carabinieri e numerose autorità locali. L’incontro ha ribadito l’importanza dell’investimento, sottolineandone la funzione strategica non solo per la sicurezza ma anche per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione del degrado urbano e il supporto alle attività investigative.

Nel corso della cerimonia, il sindaco ha evidenziato l’impatto positivo dell’iniziativa sulle politiche urbane: «Si tratta di un risultato concreto che risponde alle esigenze dei cittadini. La videosorveglianza rappresenta un deterrente importante e ci consente di rafforzare il senso di legalità sul nostro territorio.»

Agropoli modello di riferimento per il Cilento

Con l’attivazione del nuovo sistema, Agropoli si pone come esempio virtuoso per l’intero comprensorio cilentano. La Sala Operativa sarà gestita da personale specializzato, formato appositamente per l’utilizzo delle tecnologie installate, in linea con gli standard delle moderne città intelligenti.