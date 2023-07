Agropoli, Polizia Municipale in servizio fino all’una di notte

L’esecutivo Mutalipassi ha dato seguito al piano di lavoro estivo 2023 per il Comando di Polizia Municipale di Agropoli, con durata fino ad agosto. Questi gli orari stabiliti, spalmati su tre turni di lavoro: 8.00/14.00; 15.00/21.00; 21.00/1.00. Nel terzo turno vengono impiegate due pattuglie con auto e moto. Il piano di lavoro si sostanzia nell’impiego di una pattuglia incaricata della vigilanza della movida e dei luoghi più frequentati nelle ore serali/notturne.

Le attività di vigilanza

La vigilanza della movida è finalizzata principalmente al rispetto del regolamento di Polizia Urbana per prevenire e/o reprimere, i fenomeni più diffusi (occupazioni abusive del suolo pubblico; esposizione di merce all’esterno delle attività commerciali; attività vietate dal regolamento PU; intrattenimenti musicali molesti effettuati da pubblici esercizi; ecc…).

Con l’impiego di un’altra pattuglia, verranno rafforzati i servizi di polizia stradale, soprattutto in prossimità dei locali frequentati da giovani, utilizzando i precursori etilici e l’etilometro per effettuare l’alcol test ai conducenti dei veicoli, nonché, all’occorrenza, anche il droga test, strumenti questi di cui il Comando si è dotato da alcuni mesi. Quest’ultimo servizio sarà maggiormente attenzionato durante i fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso di persone, all’uscita dei locali pubblici. Durante i posti di sosta e controllo di polizia stradale verranno effettuati tutti i controlli a veicoli e conducenti previsti dal Codice della Strada. Durante il servizio serale/notturno saranno vigilati, tra gli altri, anche parchi pubblici, edifici pubblici e all’occorrenza i luoghi e le zone maggiormente interessate da fenomeni che turbano la sicurezza urbana.

Il commento

«Con l’approvazione del piano di lavoro estivo del Comando di Polizia Municipale, concordato con il comandante, magg. Antonio Rinaldi, andiamo a meglio distribuire i turni di lavoro, che passano a tre rispetto ai due precedenti. Andiamo a riempire dei vuoti orari che esistevano in precedenza, estendendo l’orario serale fino all’una e non più a mezzanotte, tutti i giorni nel periodo estivo e non solo nei weekend, come accadeva in passato. Un importante ausilio sul territorio per la vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti scorretti» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.