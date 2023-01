Test anti droga e alcool: la polizia municipale di Agropoli si dota di nuovi strumenti

Etilometro e test anti droga per la Polizia Municipale. Il corpo che fino a pochi mesi fa era destinatario di poche risorse, tanto da esser costretto ad operare tra mille difficoltà e sottodimensionato, con l’arrivo del nuovo comandante, Antonio Rinaldi, ha ottenuto dall’amministrazione comunale i fondi necessari per riorganizzare e implementare organico e servizi.

Test anti droga e alcool per la polizia municipale

L’ultima novità che interessa i caschi bianchi agropolesi è l’acquisto di un precursore alcolico, un etilometro e un test antidroga. Apparecchiature che potranno essere utilizzate in occasione dei normali controlli che si fanno su strada, ma anche in occasione di incidenti.

Ieri presso il Comando si è svolto un corso di formazione per istruire tutti gli operatori all’utilizzo dei tre dispositivi.

La soddisfazione del sindaco

«Si tratta di strumenti indispensabili per testare la guida in stato di ebrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ai fini della sicurezza di tutti gli utenti della strada – spiega il sindaco Mutalipassi – Si rivelano di particolare utilità nei rilievi dei sinistri stradali, per il controllo dei conducenti dei veicoli coinvolti. Il droga test e l’etilometro verranno inoltre impiegati per il controllo nei luoghi della movida».«Quello di Agropoli è uno dei primi corpi di polizia locale della provincia di Salerno dotato di droga test portatile», conclude il primo cittadino.

Ora la comunità spera in un aumento anche dei controlli sul territorio.