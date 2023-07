Agropoli, perde zaino con i documenti per tornare in Svezia alla stazione: lo recupera e scrive una lettera di ringraziamento

Gerardo Federico, un italiano residente da anni in Svezia, è solito fare frequenti visite al suo paese natale, Santa Maria di Castellabate, per rivedere i suoi parenti e godersi il mare blu. Tuttavia, nei giorni scorsi, il signor Federico ha rischiato di non poter rientrare a Västerås, in Svezia, a causa dell’inaspettato smarrimento del suo zaino presso la stazione ferroviaria di Agropoli. Fortunatamente, grazie all’intervento sollecito della Polizia Municipale del luogo, lo zaino è stato recuperato e restituito a Federico prima della partenza del treno.

I ringraziamenti alla Polizia Municipale di Agropoli

Il signor Federico ha espresso la sua profonda gratitudine nei confronti del luogotenente Immerso e dell’assistente Monaco, membri della Polizia Municipale di Agropoli, per la loro prontezza e professionalità dimostrate nel gestire la situazione. In una lettera di ringraziamento, ha scritto: “È mio dovere ringraziare il luogotenente Immerso e l’assistente Monaco, appartenenti al corpo della Polizia Municipale di Agropoli, per il loro intervento a mio favore, caratterizzato da una prontezza e una professionalità degne di nota.”

Gerardo era tornato al suo paese di origine, Santa Maria di Castellabate, per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Dopo aver goduto di un soggiorno splendido in questi luoghi meravigliosi, si preparava a fare ritorno a Roma in treno quando è incappato in questo incidente sfortunato. Fortunatamente, grazie all’aiuto tempestivo della Polizia Municipale di Agropoli, l’episodio si è risolto positivamente e Federico è stato in grado di riprendere il suo viaggio senza ulteriori inconvenienti.

Una storia a lieto fine

Questa vicenda sottolinea l’importanza dei servizi di emergenza e delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini italiani e stranieri. La prontezza e la professionalità dimostrate dalla Polizia Municipale di Agropoli meritano un plauso, poiché hanno consentito al signor Federico di riprendere il suo viaggio in modo sereno e senza perdite di tempo.

I cittadini possono essere certi che, grazie alla dedizione e all’efficienza delle forze dell’ordine italiane, i problemi imprevisti possono essere risolti in modo rapido ed efficace, garantendo la sicurezza e il benessere di tutti.