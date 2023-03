Infermiere perde portafogli con mille euro dentro: collega lo trova e glielo restituisce. La bella storia che arriva dal “Curto” di Polla

Un episodio di grande onestà e solidarietà è avvenuto all’ospedale di Polla, dove un infermiere del reparto di rianimazione ha perso il suo portafogli contenente circa mille euro in contanti e i suoi documenti personali.

I fatti

Il sanitario, angosciato per la perdita, si è messo subito alla ricerca del suo prezioso oggetto, ma è stato il gesto di un collega a riportare il sorriso sul suo viso.

Roberto Prato, anch’egli infermiere presso l’ospedale pollese, ha trovato il portafogli del suo collega e non ha esitato un istante a cercare di rintracciarlo per restituirglielo. L’infermiere smarrito ha espresso la sua gratitudine con un grande abbraccio di ringraziamento che ha commosso tutti i presenti.

Un gesto di grande onestà

Questo gesto di onestà e solidarietà tra colleghi dimostra che ancora esistono persone che si preoccupano del benessere degli altri e sono pronte a mettersi in gioco per aiutare il prossimo. Un esempio che dovrebbe essere seguito da tutti noi, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove la solidarietà e l’aiuto reciproco sono più importanti che mai.

Il direttore dell’ospedale di Polla ha elogiato il gesto degli infermieri, sottolineando come la loro attenzione al benessere dei pazienti si estenda anche a quella dei colleghi. Un esempio virtuoso di umanità che ci ricorda come la buona educazione e il rispetto per gli altri siano valori imprescindibili nella società di oggi.