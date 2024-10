Agropoli pensa al Natale 2024: al via le manifestazioni di interesse per il cartellone degli eventi

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la realizzazione di un cartellone di eventi da svolgersi durante il periodo natalizio.

Le festività natalizie costituiscono un momento particolare nella vita di una città, oltre al sentimento religioso che pervade, esse sono l’occasione per ritrovarsi, per frequentare le strade cittadine, per fare delle passeggiate e soprattutto per godere del territorio addobbato a festa.

Le idee e le proposte dovranno essere molteplici e coprire i diversi aspetti necessari all’elaborazione di un valido cartellone di eventi per il natale 2024. In particolare tutti gli interessati dovranno presentare proposte relative alla musica, ai concerti, alle valorizzazione dell’attività musicale locale, al teatro, al cabaret, all’intrattenimento, all’animazione, alle mostre, all’esposizioni, all’enogastronomia e alla danza.

Ecco chi può partecipare

Possono partecipare all’avviso pubbluico i seguenti soggetti:

associazioni e soggetti iscritti all’albo comunale delle associazioni;

associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul terrotorio comunale;

libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul terrotorio comunale, fiscalmente registrate;

enti e organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevamza nazionale ed internazionale con ricadute locali;

operatori economici che operano nel settore turistico, culturale, ricreatuivo e del tempo libero.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20 ottobre 2024 presso l’ufficio protocollo del Comune di Agropoli tramite pec.

Bisogna allegare alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico i seguenti documenti: il curriculum sintetico del soggetto proponente, la descrizione della proposta, il piano economico-finanziario del preventivo del progetto da realizzare, la dichiarazione sostitutiva sulla regolarità del pagamento dei tributi comunali e infine la copia leggibile fronte/retro della carta d’identità o di un altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun criterio di valutazione:

Curriculim del soggetto proponente (0/3 punti) Qualità della proposta artistica/culturale in coerenza con le aree di intervento e con le finalità del presente Avviso (0/3 punti) Capacità di valorizzare aree della città anche meno conosciute e frequentate dai cittadini (0/3 punti) Originalità e innovazione (0/1 punto)

In questo modo, l’Ente punta a sostenere e promuovere la realizzazione di iniziative artistiche – culturali nel periodo natalizio al fine di strutturare un palinsesto integrato in cui le diverse iniziative siano parte di un concept unitario.