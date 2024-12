Agropoli, ok ad opere di arredo urbano in Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Repubblica

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto esecutivo relativo agli “interventi di rigenerazione urbana e territoriale del centro cittadino”. In particolare i lavori interessano opere di arredo urbano in Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Repubblica, per un importo complessivo di € 195.121,71 (Iva inclusa) di cui € 149.859,15 per lavori ed € 45.262,56 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il progetto

L’Ente con deliberazione di Giunta Comunale del 06/12/2023 aveva approvato un progetto relativo alla realizzazione di parcheggi e sistemazione di aree urbane per un importo complessivo di € 700.000,00; la proposta progettuale riguardava tre ambiti territoriali distinti tra cui un progetto esecutivo di realizzazione di un parcheggio pubblico in via Frank Zappa, per un importo complessivo di € 477.841,76.

La Giunta comunale con propria deliberazione dell’11/03/2024 aveva fornito un apposito atto di indirizzo agli uffici tecnici per destinare l’importo relativo alla realizzazione del progetto ad altri interventi tra i quali anche quello che riguarda “opere di arredo urbano in Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Repubblica”. Dopo l’approvazione del relativo progetto esecutivo si darà seguito alla procedura di affidamento dei lavori.