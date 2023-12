Agropoli: nuovi asili ma La Porta accusa: «locali inadeguati, fermatevi»

Due ulteriori servizi di asilo nido, in aggiunta a quello già operativo presso la scuola “Mozzillo”. Lo ha annunciato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi. Di questi, un presidio verrà attivato presso l’oratorio Santa Maria delle Grazie (a cura del Piano di zona S8) e un altro presso l’ex asilo delle suore (a cura del Comune), nel plesso a piano terra, che affaccia su Piazza della Repubblica.

Le parole del sindaco

«Per entrambi, ma in particolare per quest’ultimo, sono stati disposti lavori di manutenzione sia interna che esterna all’edificio. Questo per rendere gli ambienti più confacenti allo scopo; verrà inoltre sistemato anche il cortile antistante, contraddistinto da criticità tali da impedire attualmente l’utilizzo da parte dei piccoli che frequentano la scuola dell’Infanzia (quella che ha ingresso da viale Europa)», fa sapere il primo cittadino.

Le perplessità di La Porta

Sul caso non sono mancate polemiche. «Gli asili nido sono dei luoghi di accoglienza e di lavoro che necessitano di tutte le precauzioni in termini di sicurezza e di norme per garantire la tutela della salute e della sicurezza, da applicare con grande attenzione», ha detto il consigliere Massimo La Porta.

«Ho potuto verificare dalla documentazione che le strutture Santa Maria delle Grazie, non hanno i requisiti tecnici – normativi per essere destinate alle attività di Asilo Nido. Un semplice parere preventivo, emesso dal responsabile dell’istruttoria, del Piano di Zona Ambito Territoriale S8, lo ritengo non esaustivo per tale fine?», avverte. Di qui l’appello: «Fermatevi».