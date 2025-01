Agropoli: nuova viabilità in Piazza della Repubblica per la sicurezza dei bambini

L’Amministrazione comunale di Agropoli ha introdotto una nuova regolamentazione della viabilità in Piazza della Repubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’ordine durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia.

Un senso unico per facilitare l’accesso

La novità principale riguarda l’istituzione di un senso unico di marcia nella parte nord dell’Area Pedonale Urbana (APU), che consentirà ai veicoli di accedere alla piazza solo in determinati orari e con modalità precise. Questa soluzione è stata adottata per facilitare l’accesso e l’uscita dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola, evitando così le solite congestioni e il caos che si creano in queste circostanze.

Un’area pedonale protetta

La nuova regolamentazione non intacca la natura pedonale della piazza, che resterà chiusa al traffico veicolare al di fuori degli orari scolastici. L’obiettivo è quello di garantire un ambiente sicuro e tranquillo per i bambini e per tutti i cittadini che frequentano la zona.

Controllo elettronico degli accessi

Per garantire il rispetto delle nuove regole, l’Amministrazione comunale ha previsto l’installazione di un varco elettronico che controllerà gli accessi all’area pedonale. In questo modo sarà possibile limitare l’accesso ai veicoli autorizzati e negli orari consentiti.