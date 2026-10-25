Agropoli, nasce la Piccola Accademia del Teatro Eduardo De Filippo

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, punta sulla formazione culturale e lancia il progetto denominato “Piccola Accademia del Teatro Eduardo De Filippo di Agropoli”. L’iniziativa ha l’obiettivo di ampliare e consolidare le attività di formazione teatrale già avviate negli ultimi anni, strutturando un percorso organico nelle arti sceniche e performative rivolto a bambini, ragazzi e adulti.

Il programma e la novità della sezione “Junior”

La proposta progettuale, ideata dal Direttore Artistico del Cineteatro, offre un’ampia gamma di percorsi formativi. La principale novità di questa edizione è l’introduzione della sezione “Junior”, uno spazio dedicato ai piccolissimi di età compresa tra i 4 e i 6 anni.

L’offerta didattica comprende diverse discipline e attività formative:

Recitazione e dizione;

Lettura espressiva e scrittura creativa;

Movimento ed espressione corporea;

Canto e utilizzo della voce;

Pratiche di improvvisazione teatrale;

Storia del teatro e tecniche di training autogeno.

La sinergia con le associazioni del territorio e la nuova Compagnia

Il progetto si avvale della collaborazione dell’associazione culturale M.A.T.I. e della Compagnia Stabile di Agropoli (CSA). Entrambe le realtà hanno manifestato il proprio interesse a realizzare i laboratori teatrali e i percorsi formativi presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo”, mettendo a disposizione competenze, esperienze e professionalità maturate nel campo delle arti performative e dello spettacolo dal vivo.

La Piccola Accademia si pone inoltre in stretta relazione con la nascente Compagnia del Teatro Eduardo De Filippo – Città di Agropoli, configurandosi come un vero e proprio incubatore di crescita artistica per i giovani e gli adulti del territorio che desiderano avvicinarsi al mondo del teatro.

Sede e calendario delle attività

L’Amministrazione comunale di Agropoli ha deliberato la concessione a titolo gratuito degli spazi del Cineteatro “Eduardo De Filippo” per lo svolgimento delle attività laboratoriali. I corsi prenderanno il via nel mese di ottobre e si protrarranno fino ai primi giorni di maggio 2027. Le lezioni si terranno nei giorni prestabiliti, compatibilmente con la programmazione cinematografica della struttura