Agropoli, Mutalipassi: motivazioni della sentenza del Tar: “io e la mia compagine siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida”

In seguito alle motivazioni della sentenza espresse dal Tar, questa mattina, con le quali si è stabilito il ritorno al voto in quattro sezioni, riportiamo, integralmente, la nota stampa del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi

Ecco la nota stampa

“Abbiamo avuto modo di leggere le motivazioni del TAR rispetto al ricorso elettorale. I giudici amministrativi hanno stabilito “l’annullamento delle operazioni elettorali relative alle sezioni nn. 7, 14, 16 e 21 e obbligo di rinnovazione delle consultazioni elettorali per tali sezioni”. Come già detto siamo pronti, io e la mia compagine, ad affrontare questa nuova sfida che vogliamo prendere come una verifica del lavoro svolto in questi mesi di mandato, in cui non ci siamo risparmiati con il solo obiettivo di rendere più vivibile la nostra Città. Ci tengo però a sottolineare ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, che in quelle segnalate così come nelle altre sezioni non c’era il sottoscritto a compiere le operazioni di scrutinio, che quindi sta subendo le conseguenze di qualcosa al quale è estraneo.

Faremo certamente appello alle motivazioni, chiedendo al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla sentenza e nel frattempo ci prepariamo alla competizione elettorale. A breve fisseremo una conferenza stampa, con la partecipazione dei legali, in cui avremo modo di fare chiarezza sulla vicenda. Auspico, infine, un abbassamento dei toni affinché si affrontino le prossime settimane nel segno della correttezza e del confronto democratico“.