Agropoli, mare agitato: salvati due bambini nella baia di Trentova

Importante intervento di salvataggio nella baia di Trentova ad Agropoli. Grazie al provvidenziale intervento dei bagnini è stato possibile trarre in salvo due bambini.

L’intervento di salvataggio

È successo questa mattina; i ragazzi si erano tuffati in mare nonostante le sue condizioni non fossero ottimali. Dopo poco la corrente ha cominciato a trascinarli a largo. I bagnini del Lido Trentova, Manuel Tempone e Giuseppe Liguori, non hanno esitato a tuffarsi a mare, raggiungere i malcapitati e trasportarli nuovamente a riva.

Per fortuna l’operazione si è conclusa senza complicazioni. I due sono stati riaffidati ai loro genitori e se la sono cavata soltanto con un grosso spavento.