Agropoli, Malandrino: «Riapertura del centro nostro cavallo di battaglia, non si può più aspettare»

Si aggiunge un’altra voce al coro che chiede un rilancio del commercio in centro, a partire dalla riapertura del traffico, almeno in alcuni periodi dell’anno.

Questa volta a sollevare la questione è il coordinatore di Forza Italia, Emilio Malandrino, che interviene nel dibattito evidenziando come la possibilità di far transitare le auto in piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi fosse una sua proposta, avanzata già da tempo, anche durante il mandato del sindaco Adamo Coppola, che ora ha ripreso l’idea.

La posizione di Emilio Malandrino

«Finalmente l’opinione pubblica inizia a muoversi e mi ha colpito la proposta di Coppola sulla riapertura del traffico in centro, perché è un mio cavallo di battaglia. Tuttavia, siamo sempre stati derisi e nessuno ha mai voluto prendere in considerazione questa idea, che potrebbe rappresentare una svolta per la nostra città. Non possiamo mantenere una chiusura che ha causato la chiusura di decine di attività commerciali. Da via Piave a Piazza della Mercanzia, sono pochissime le attività ancora operative. A Vallo della Lucania hanno avuto il coraggio di ammettere che l’isola pedonale non ha funzionato e stanno riaprendo la circolazione al transito con una regolamentazione, proprio come chiedo io da tempo», dice l’ex consigliere comunale.

Per Malandrino, il centro potrebbe restare chiuso nei canonici orari di massima affluenza pedonale, per poi aprire negli altri momenti. «Invece – accusa – da vent’anni nessuno prende una posizione, compreso l’ex sindaco, e sono contento che ora sposi la mia idea».

«Mi auguro che l’amministrazione comunale, anziché procedere con queste inutili rigenerazioni, faccia un passo avanti verso le attività commerciali, che soffrono ormai da tempo. E, anziché imporre nuovi balzelli, prenda finalmente qualche provvedimento concreto», conclude Malandrino.