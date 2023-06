Agropoli, Malandrino accusa Elvira Serra: «ormai fa parte della maggioranza»

Il consigliere Elvira Serra fa ormai parte della maggioranza? Una sensazione che già molti cittadini hanno espresso negli ultimi tempi e ora a condividere questo pensiero c’è anche dal consigliere comunale Emilio Malandrino, da poco subentrato nell’assise agropolese.

Le accuse di Malandrino a Serra

«Il consigliere Serra, su una legittima e democratica mia richiesta di verifica su chi, oggi, appartiene alla maggioranza e chi alla minoranza, si altera e, alquanto volgarmente, con urla e schiamazzi, ingiustificati e fuori luogo, inveisce (forse in possesso della famosa coda di paglia) contro un consigliere della minoranza (alla quale anche lei dovrebbe appartenere), parlando (assolutamente fuori tema) delle modalità con cui, chi oggi riveste un ruolo, è in consiglio Comunale”.

Malandrino non risparmia accuse: e sottolinea come Elvira Serra sia entrata in consiglio «godendo dei voti dei suoi candidati che, per un soffio, oggi la fanno sedere in Consiglio».

«Ovviamente, non necessitano il suo suggerimento o le sue moine per esprimere la mia massima solidarietà, come sempre, a chi oggi vive un momento di difficoltà – prosegue – Questo, però, non mi esime dallo svolgere , ritualmente, il ruolo di opposizione, a cui sono chiamato e dove gli elettori hanno espresso il loro voto Certamente questa circostanza non mi limita nella funzione, come forse, erroneamente, immagina il Consigliere Serra».

L’appello

Infine un invito: «faccia chiarezza, senza dimenticare, tra l’altro, ciò che urlava dai palchi un anno fa. Dicesse anche Lei, effettivamente, con chi sta»