Agropoli: lunedì Emilio Malandrino entra in consiglio comunale

Il prossimo 29 maggio, in occasione del consiglio comunale di Agropoli, è prevista la surroga del consigliere Massimo La Porta con Emilio Malandrino. Quest’ultimo diventerà temporaneamente un componente dell’assise essendo il primo dei non eletti nella lista a sostegno del candidato sindaco La Porta. Quest’ultimo è stato sottoposto a misura cautelare a seguito di una indagine della guardia di finanza. Pertanto fino a quando la sua vicenda giudiziaria non sarà conclusa o almeno fino a quando sarà impossibilitato ad esercitare il suo ruolo di consigliere comunale, verrà sostituito da Malandrino, coordinatore cittadino di Forza Italia.

Le parole di Emilio Malandrino

«Da garantista e da amico di Massimo La Porta devo esprimere il totale sentimento di solidarietà e gli sono umanamente vicino», esordisce Emilio Malandrino.

«Ho una storia politica alle spalle e quindi riprenderò questo percorso che comunque continuo e continuerò a fare sia dai banchi del consiglio che al di fuori. Svolgerò questo compito con grande rispetto, farò un’opposizione precisa e puntuale. Sarò contributivo e cercherò di far luce su quanto accade in città perché l’andamento amministrativo va osservato meglio considerato che ci sono tante criticità».

Il provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione di Massimo La Porta è stato emesso dal Prefetto di Salerno in applicazione alla legge Severino.