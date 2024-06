Agropoli, Liceo Gatto: lo studente Antonio Nigro premiato per il Progetto “Think Renewable”

Si è svolta il 29 maggio 2024, nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno la premiazione degli studenti che hanno partecipato alla seconda edizione del progetto “Think Renewable”- Pensa Rinnovabile – ideato e promosso dall’Ente Provincia allo scopo di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.

Nell’edizione di questo anno scolastico le tematiche del progetto sono state: la tua idea rinnovabile Rispetta l’acqua, rispetta la vita: lo studente Antonio Nigro, della classe V A indirizzo scientifico, ha partecipato al progetto con un lavoro innovativo ed originale, frutto di un’attenta analisi scientifica volta a creare un sistema sinergico di decontaminazione delle acque e produzione di idrogeno molecolare attraverso l’utilizzo di organismi fotosintetici.

Si tratta di un progetto che mira ad introdurre, nell’ambito delle fonti energetiche rinnovabili, una nuova tecnologia di produzione d’idrogeno blu e/o verde a partire da microrganismi fotosintetici, che attraverso l’utilizzazione di microalghe svolgono un ruolo determinante nella depurazione delle acque.

Il lavoro è stato svolto con la collaborazione della docente di Scienze, prof.ssa Serra Carmela, e con la preziosa consulenza del Prof. Giuseppe Martelli, dell’Università della Basilicata. Il lavoro è stato presentato alla giuria composta dai due docenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Salerno, Gennaro Cuccurullo e Giovanni De Feo, e dal Vicepresidente Legambiente Campania Michele Buonomo.

Il lavoro dello studente ha ottenuto un grande plauso non solo dalla giuria, ma anche dalle altre scuole presenti. Ad Antonio sono state riconosciute le sue eccellenti competenze, la sua capacità di argomentare e, soprattutto, l’ineccepibile innovazione del suo lavoro e il migliore messaggio per perseguire, in maniera concreta, la sostenibilità ambientale.

Complimenti vivissimi ad Antonio, un’eccellenza che avrà il meritato successo nella vita!