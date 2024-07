Agropoli, no alla riqualificazioni dell’edificio ex Polfer. I fondi al “Polito”

Niente da fare per l’edificio che ospitava l’ex Polfer ad Agropoli. Il prestito di 800.000 euro contratto con la Cassa Depositi e Prestiti dal Comune non verrà utilizzato per la sua riqualificazione, come inizialmente previsto. I fondi saranno invece destinati al completamento e all’adeguamento dell’impianto sportivo “Polito” in località Mattine e alla realizzazione della nuova sede della polizia municipale nell’area mercatale.

Il progetto iniziale

Il progetto esecutivo per il recupero dell’edificio, approvato a dicembre 2023, prevedeva la creazione del nuovo comando dei vigili urbani. Tuttavia, a causa di esigenze di ulteriori risorse per i lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio in località Mattine, si è deciso di cambiare rotta. Sarà così possibile completare delle opere presso l’impianto “Polito” i cui lavori sono da anni fermi al palo, a causa anche di un contenzioso tra l’Ente e la ditta che si era aggiudicata i lavori.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha optato per la realizzazione del nuovo comando di polizia municipale nell’area mercatale, abbandonando l’idea di riqualificare l’ex Polfer. Il prestito di 800.000 euro verrà quindi diviso per coprire i due interventi.

L’iter per i nuovi progetti

L’ente ha dato mandato al responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Tecnico Manutentiva, Gestione Cimitero e Protezione Civile e al responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Programmazione Economica di predisporre tutti gli atti necessari per l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.