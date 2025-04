Agropoli, lavori in centro fermi al palo: Coppola attacca, Mutalipassi rassicura

Caos sulle opere pubbliche ad Agropoli, l’ex sindaco Adamo Coppola attacca comune e funzionari. Al centro delle polemiche i lavori di restyling in Piazza Vittorio Veneto. Il 20 marzo la cerimonia di posa della prima pietra, ad un mese di distanza il cantiere non ha ancora aperto i battenti.

Opere pubbliche ad Agropoli: le polemiche

«Pare che il progetto già affidato alla Ditta per svolgere i lavori contenga calcoli totalmente sbagliati – accusa Coppola – Probabilmente la pavimentazione prevista non è in grado di sostenere il peso del passaggio degli automezzi». Un problema che costringerebbe a rivedere il materiale da utilizzare con un incremento dei costi che costringerebbe a rivedere il progetto iniziale. Non solo: i ritardi nell’avvio delle opere rischiano di causare disagi a primavera inoltrato o addirittura in piena estate.

Le accuse

Una situazione che Coppola non esista a definire disastrosa e che si aggiunge ad altre criticità che si segnalano sul territorio «non sappiamo che fine farà la scuola a Mattine, visto che ancora non sono stati reperiti 300.000 € per chiudere il contenzioso, non sappiamo che fine faranno i lavori al castello, visto che non si conosce neanche bene la cifra delle riserve della ditta, con lavori naturalmente fermi senza certezze su quando riprenderanno.

Insomma, sembra un gioco al massacro». E conclude: «in questo casino risulta che queste attività non sono neanche assegnate all’Ufficio Lavori Pubblici che è esente da colpe, allora la domanda è: ma chi sta facendo tutta questa confusione?».

La replica del sindaco

Relativamente ai lavori in centro, però, il sindaco Roberto Mutalipassi rassicura quanti avevano espresso perplessità: «Gli interventi, fermi per le festività pasquali, riprenderanno il prossimo 28 aprile. Il cartello di cantiere, distrutto dal forte vento dei giorni scorsi, sarà presto riposizionato. I lavori in questione doneranno maggiore bellezza al cuore della Città».